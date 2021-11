Viimase 14 päeva nakatumiste arvult 100 000 elaniku kohta on maakondade arvestuses esikohale tõusnud Valgamaa, kus see näitaja on 1496. Teisel kohal on Põlvamaa 1335-ga ja kolmas Viljandimaa 1181-ga. Viimasel ööpäeval lisandus Valgamaale 38 ja Põlvamaale 17 nakatunut.