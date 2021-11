Rippsild lüüakse pidupäeva puhul lille

Inimesed on oodatud installatsiooni vaatama kella 17–21. Valgust ja heli ühendavat vaatemängu esitatakse kordusena iga 20 minuti järel. Installatsiooni autorid on Viljandi kultuuriakadeemia valguskujunduse eriala teise kursuse tudeng Mihkel Viinalass ja valguskunstnik Meelis Lusmägi.

Tänapäeval on sild saanud lahutamatuks osaks Viljandi lossimägedest ning on üks linlaste ja külaliste lemmikvaatamisväärsusi.

Jõulukuu esimesel õhtul on rippsild enda avamise aastapäeva tähistamise ajal ülejalutamiseks suletud, sest sinna on paigutatud installatsiooniks vajaminev tehnika. Installatsioon on vaadeldav lossimägedes nii Kuusemäe kui Kaevumäe poolt.