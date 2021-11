HILJUTI ilmus Sakalas lugu sellest, kuidas tsepeliin 1917. aastal Viljandis sakslasi ja kalu pommitas. Nali naljaks, aga me elame väärika ja pika ajalooga linnas. Asume koostama uut muinsuskaitsekorda, mis puudutab just vanalinna ja kaitsevööndi hoonestust. Praegusel hingedeajal on paslik vaadata minevikku ning esitada küsimus, kes olid need inimesed, kes siin varem elasid ja need majad ehitasid.