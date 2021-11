Politseijaoskonda seismajäänud jalgrattad jõuavad abivajajateni

Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskond andis Viljandi linnavalitsusele aasta jooksul hoiul olnud leiud, mille omanikku pole tuvastatud. Viljandi haldusameti juhi Andres Mägi sõnul annab politsei linnavalitsusele aeg-ajalt üle vara, mille omanikku pole suudetud leida. "Mina olen siin töötanud peaaegu viis aastat ja kaks aastat tagasi on ühe korra veel nii olnud," rääkis Mägi. Tookord anti kümmekond jalgratast sihtasutusele Perekodu.

Sel korral jõudis linna valdusesse 14 jalgratast, millest osa on Andres Mägi hinnangul enam-vähem korras, aga osa kehvas seisus. Esmaspäevasel istungil otsustas linnavalitsus, et annab need mittetulundusühingule LC Viljandi Fellin.