Katseprojekt oli Cleveronile proovikivi, tõestamaks, et koduväljaku eelis ei ole määrav ning Cleveron Mobility tehnoloogia võimaldab sõidukil liikuda ka võõras keskkonnas, sõltumata sellest, kui pikk on vahemaa operaatoriga. Cleveroni töötajad said esimest korda kontrollida sõidukit, mis liikus Hollandis, neist 1500 kilomeetri kauguselt. Enneolematu sõidukogemuse said ka hollandlased, kes vastupidi, kodumaalt lahkumata, sõitsid esimest korda Eestis.