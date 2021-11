Leedukad kergitavad Eesti piima kokkuostuhinda

Kalev Nurk annab oma piima praegu Rannu Estoveri piimatööstusele. Oma sõnutsi on ta viimastel kuudel koos teiste tootjatega kõva võitlust pidanud, et ettevõte kokkuostuhinda kergitaks, ning see on edu toonud. Septembris sai ta piimaliitrist 30,7 senti, oktoobris 32,2 senti. Novembris peaks hind esialgse kokkuleppe kohaselt jõudma 35 eurosendini ning detsembris veel mitu senti kerkima. Kalev Nurk ütles, et talle on vahepeal mujalt paremaid pakkumisi tulnud, aga esialgu on ta pikaajalise lepinguga seotud ning sellest taganemise korral järgneksid leppetrahvid.