Pidev küpsetamine hoiab toidukärud soojas

Ruth Karma rääkis, et tegelikult oli tal plaan toidukäru endale saada juba kevadel, ent koroona tõttu asjaajamine venis ja nii jõudis see kohale alles augustis. Esiti proovis ta sellega toimetada Vaksali tänava kandis, kuid siis kolis Paalalinna ja tundub, et seal läheb ettevõtmine paremini. «Praegu on plaanis see talv läbi lahti hoida ja suveltahan mööda üritusi sõitma hakata,» ütles Karma. Paalalinnas sai toidukäru paika novembri alguses ning siis sõlmis omanik ka Boltiga koostöölepingu.