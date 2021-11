Möödunud neljapäeval oli pärast valimisi teine Põhja-Sakala vallavolikogu uue koosseisu istung, millel valiti vallavanem ja abivallavanemad ning otsustati nendega seonduv. Lisaks hääletas uus volikogu komisjonid ja nende liikmed. Põhja-Sakala vallas on kolm teemakomisjoni: sotsiaalkomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon ning eelarve- ja majanduskomisjon. Samuti on revisjonikomisjon, mille liikmed valitakse salajase hääletuse teel.

Põhja-Sakala vallavolikogus tekkis hääletuse tulemusena olukord, kus kaheksast opositsiooni kuuluvast inimesest viis ei pääsenud ühegi komisjoni liikmeks, ehkki seadus ütleb, et igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Volikogu esimees Priit Toobal ütles, et tal ei olnud ka muud võimalust, sest opositsiooni liikmed taandasid end pakutud kohtadelt ning enne volikogu istungit tehtud kokkulepped ei pidanud.