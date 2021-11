Põhja-Sakala vallas saavad püsti jõulupuud

Valla kodulehele pandi välja teade, et Suure-Jaani paigaldati esmaspäeval jõulukuusk. Kaunistada on see plaanis lähipäevil ja tuled süüdatakse sellel esimesel advendil. 12-meetrise puu tõi aktsiaseltsi Elering kinnistult kohale osaühing Ants Viljandi ning paigale tõstis selle aktsiaselts Ithal-Kraanad.