Horror Dance Squad lasi välja loo koos Genkaga

Aasta pärast albumi "No Flag Will Fly Forever" väljaandmist on Horror Dance Squad tagasi singliga "Wear the Crown", mis on tehtud koostöös Eesti hiphopi kuninga Genkaga. Bändile pole võõras asju teistmoodi teha, nihutades Eesti metal'i skeene piire seguga metalcore'st, pungist ja hiphopist. "Wear the Crown" on bändi sõnul hümn neile, kes vanusest sõltumata üritavad endiselt kõike kirega teha.

"Mõned meist on bändides mänginud üle kahekümne aasta," tunnistas laulja Ian Karell. "Ja plaanis on vähemalt sama palju veel. Tahame näidata oma fännidele ja kriitikutele, et me pole kaugeltki lõpetanud liikumist enese parima versiooni poole. Vaja on oma loomingulisus proovile panna ja luua muusikat, mis hoiab värskena," lisas ta.

Viljandist pärit vokalisti Karl Mesipuu sõnul kirjeldab loo refrään bändi hetkeseisu ideaalselt. "Loomulikult miski pole igavene, aga Horror Dance Squad on endiselt teel kõrgustesse, kasvades bändina. Me pole kaugeltki saavutanud oma maksimumi ja me naudime endiselt seda teekonda."

Trummar Henri Kuusk ütles, et Genkaga taheti koostööd teha seepärast, et ta on legendaarne ja tema panus muusikasse iseloomustab täpselt seda, millest "Wear the Crown" räägib. "Ta on olnud pikalt aktiivne ja on endiselt see, kes näitab, kuidas asju tegelikult tehakse."

Kitarrist Mikk Peetrimäe sõnul on loo saamislugu erakordne. "Meil pidi algul tulema bändiga kirjutamislaager, kuid Henri haigestus COVID-isse. Selle asemel, et kõike ära jätta, otsustasime ürituse virtuaalselt lahendada, sest ta enesetunne oli üpris hea. See tähendas umbes kaheksatunnist videokõnet, mille jooksul enamiku loost kirja saime."

Sakala on kirjutanud Horror Dance Squadi tegemistest ka varem. Suvel võitis bänd rahvusvahelise konkursi "Impericon", mille korraldaja oli koroonaviiruse tõttu sunnitud lükkama 2022. aasta kevadesse ja suvesse. Kontserdisari leiab aset viies kohas, Zürichis, Viinis, Münchenis, Leipzigis ja Oberhausenis ning ühel neist saab Horror Dance Squad üles astuda.

Bändiga võeti meili teel ühendust ja küsiti, kas ta on valmis konkursil osalema. Mõnda aega hiljem tuli Karl Mesipuu sõnul uus kiri, et žürii on valinud Horror Dance Squadi 20 parema sekka ja nüüd tuleb hakata rahva hääli koguma.