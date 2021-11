Meie seast lahkus legendaarne korvpallitreener

Andres Tamme tööperiood jäi suuresti ajajärku, mil korvpall oli Eestis populaarseim pallimänguala ning tema treeningrühmades osales läbi aastate tuhandeid poisse. Nende koguhulka mõõta pole isegi võimalik, küll aga on selge, et Eesti ja Viljandi korvpalli arengusse on ta andnud suure panuse.