Kultuurikoja kodulehel (kultuurikoda.eu) on kirjas, et auhinnasaajad avalikustas kultuuriminister Tiit Terik, kes ütles oma tervituskõnes muu hulgas, et maailmas räägivad väga paljud riigid ja rahvad tehnoloogiast, innovatsioonist ja rohemajandusest, aga mis teeb meid eriliseks ja oluliseks, on meie enda kultuurikude, seesama muster ja kude, mis hoiab meid rahvana koos.

Anu Raua keskusele preemia andmist põhjendati sellega, et see on eesti rahvusliku kultuuri järjepidevuse kants, seal hoitakse ja kantakse edasi käsitööoskusi, ilumeelt nii tavainimese kui ka akadeemilisel tasandil. Anu Raud on Viljandimaal loonud muuseumi ning jätkab oma isatalus eesti maarahva kultuuri väärtustavat loometegevust. Anu Raua keskuse ümber koondub aina rohkem Eesti kunstiakadeemia üliõpilasi ja vilistlasi ning see keskus on ühiskonna huviorbiidis.