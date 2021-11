Kes on see New Yorki minev mulk, ei osanud Anu Raud täpselt öelda. Kõige kuulsam mulk, kes tihti Ameerikasse lendab, on endine president Toomas Hendrik Ilves, aga Anu Raual on tulnud seda teekonda korduvalt ka endal ette võtta. "Tegelikult mul see pealkirja mõte tuligi sellest, et mu seelikud on New Yorgis ÜRO peakorteris näitusel üleval, aga need pleegivad ära ja olen käinud neid vahetamas. Mulgid on ju olnud jõukad mehed, miks nad ei võiks New Yorgis käia," kõneles Anu Raud. Tema ise käis viimati New Yorgis kolm aastat tagasi. ÜRO peahoones asuv Anu Raua kompositsioon «Emapuu» toodi algselt New Yorki 1995. aastal Eesti Vabariigi kingitusena ÜRO-le ning iga kümne aasta tagant on tulnud pleekinud seelikuid vahetamas käia. "Järgmine kord olen tõenäoliselt Ameerikasse minekuks juba liiga vana, siis saadan enda asemel kellegi noorema," sõnas 78-aastane akadeemik.