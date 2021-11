Mesikäpa hallis tõestasid kaks Balti liiga hetke paremat meeskonda, et kõige aluseks on hea kaitse. Algul oldi mõlemal pool platsi raskustes heade viskekohtade leidmisega ning lihtsamad üritused peatasid Eston Varusk ja Rasmus Ots.

Enne pühapäevaseid mänge on Viljandil liidrina 18 ja Servitil 16 punkti. 13 silmaga järgnevad Vilniuse VHC Šviesa ja kaks kohtumist vähem pidanud Dobele ZRHK Tenax. HC Kehra / Horizon Pulp & Paperil on kaheksa ning Raasiku/Mistral ja SK Tapal kuus punkti, platseerudes 8.–10 kohal.

"Vahel veereb mäng ühes suunas ja midagi ei suuda teha, et seda peatada. Kas me polnud mänguks valmis või mõtlesime hoopis üle, on üks küsimus. Eriti kannatas rünnak, mis oli kohati kaootiline ja ebaloogiline. Teeme järeldused ja kolmapäeval on Serviti juba Viljandis," vihjas mulkide juhendaja Marko Koks järgmise nädala vastasseisule Eesti meistriliigas.