Mulgi märk on Mulgimaa Arenduskoja poolt ellu kutsutud selleks, et tähistada Mulgimaal pakutavaid tooteid, teenuseid ja elamusi ning aidata märgi abil valida ja ära tunda kvaliteetset mulgi kaupa. Mulgi märk panustab oluliselt piirkonna mainesse ja tuntusesse ning teadvustab selle kandjate ühist identiteeti. Esimesed Mulgi märgid anti välja 2019. a. alguses. Kokku on välja antud 23 Mulgi märki. Varasemalt on Mulgi märgi saanud näiteks Mulgimaa Peremäng, Pajumäe Talu, Kalda Mesila, Popsi Köök, Mulgi Pruulikoda, Lõõtsavägilased, Mulgi Kõrts ja mitmed teised.