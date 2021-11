Aastaaegade piirid on minu silmis pidevalt hägusamaks muutunud. Aastati on kuudki väga eriilmelised. Näiteks oktoobris võib võimu näidata suvesoe, sombune sügis või sootuks varatalv.

Novembrit kujutatakse sageli ­hämara, vihmase ja värvivaese kuuna, millest pole midagi toredat oodata. Eks päris suur osa novembripäevi olegi hämarad ja ­vihmased. Värve leidub ju aga endiselt palju, ehkki puud on raagus. Pealegi muutuvad raagus puud niiskete ilmade järel vaid kontrastsemaks. Olenevalt ilmadest võivad ka novembripäevad elamusi pakkuda ja et päevavalgust on ­juba õige väheks jäänud, tasub õuesolemisest maksimum võtta.