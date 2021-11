Madis Timpson vastas pärast enese kui linnapea kandidaadi volikogule tutvustamist küsimustele, peamiselt koalitsioonilepingu erinevate punktide kohta. Timpson rõhutas, et koalitsioonileping ei ole dogmaatiline dokument, millega peab koalitsiooni töö piirduma. "Meenutan, et eelmise koalitsiooni leping sai täidetud umbes kahe ja poole aastaga," märkis Timpson ja lisas, et seega pole tarvis muretseda kui mõni volinikele oluline punkt on lepingust välja jäänud.

Ando Kiviberg uuris Madis Timpsoni käest, et mis on tema suurim unistus, mis tuleks nelja aasta jooksul kindlasti ellu viia. Timpson sõnas, et ta sooviks, et saaks rajatud lossimägede külastuskeskuse, kus rakendatakse näiteks liit- või virtuaalreaalsust. "Et me kunagigi saaksime hakata eksponeeerima oma lossivaremeid," märkis Madis Timpson. Kiviberg uuris ka, et kuidas Timpson kavatseb pidurdada või peatada Viljandi rahvaarva kahanemise. "Võluvitsa selleks pole," arvas Madis Timpson. "Üleskutsed, et tulge meile elama, meil on tore, nendest jääb väheks. Peame pingutama selle nimel, et meil oleks hea elukeskkond: lasteaiad, koolid, kultuur. Nii et ühte võluvitsa pole, on palju väikeseid, aga kui me ei pinguta elukeskkonna parendamise nimel, siis oleme selle võitluse ette kaotanud."