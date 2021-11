Põhja-Sakala volikogu valis vallale uued juhid

Raie sõnas oma kõnes, et lubab vallavanemaks saades valda juhtida hoole ja armastusega, nagu seda teeks iga Põhja-Sakala valla elanik. "Minu vaade inimestele on hoidev ja mu lähenemine eriarvamustele on proaktiivne. Ma ei oota, millal eriarvamus mind tabab, vaid ma lähen küsin selle ise," rääkis ta.