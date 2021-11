Arvamust avaldas 30 meest ja 44 naist. Kui naised arvasid sageli, et mehed huvituvad enamasti söögist ja seksist, siis meeste endi vastused andsid tunnistust selle soo pisut keerulisemast ja komplitseeritumast soovidemaailmast. Mehed kinnitasid, et nad sooviksid näiteks huvitavaid loenguid eri teadusvaldkondadest, rohkem intelligentseid üritusi ja sedagi, et terves kehas peaks terve vaim olema.