Teadlane, kes toob reedeti halbu uudiseid

Oi, tuntus pole küll raske koorem! Pigem on mure selles, et koroonauuringutega tuli tööd korraga nii palju juurde ja ega siis igapäevatöö ära kadunud.

Keskkonnaministeeriumis teati, et uurime reoveest antibiootikumide resistentsust ja seda, kuidas ravimijäägid reovee puhastusprotsessi läbivad. Et reoveega juba tegeleme, öeldi, et võtku me koroonaseire lisaks.