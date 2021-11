VHK orkester ja Pärt Uusberg esinevad Viljandi Jaani kirikus

VHK keelpilliorkester koosneb Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli õpilastest. Koos musitseerivad noored vanuses 13–19 aastat. Orkester on seni koostööd teinud selliste interpreetidega nagu Johan Randvere, Marten Altrov, Linda-Anette Verte, Riivo Kallasmaa, Kirke Karja, Joel ja Heikko Remmel, Peedu Kass, Mari Kalkun, Liisi Koikson, Mari Jürjens, Jarek Kasar, Jaan Pehk ja teised. Ühel hooajal on orkestril ligi 40 ülesastumist, valdavalt kõlab kontsertide kavas eesti muusika. Nii on orkester pühendanud kontserte Ester Mägi, Mart Saare, Cyrillus Kreegi, Veljo Tormise, Tõnu Kõrvitsa, Arvo Pärdi ja Erkki-Sven Tüüri muusikale. Kuivõrd käesoleval poolaastal on orkestri dirigent Rasmus Puur õpingute tõttu suure osa ajast kodumaalt eemal, tuli mõelda, kuidas keelpilliorkestri tööd sel ajal korraldada. Nii on novembris orkestril ilus võimalus töötada koos Pärt Uusbergiga ja anda tema valitud kavaga kontserdid Viljandis, Paides ja Tallinnas. Kontsertide kavas kõlab Arvo Pärdi, Jean Sibeliuse, Edvard Griegi ja Pärt Uusbergi looming.