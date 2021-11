Enneaegselt sündinud laste toetuseks värvusid lossimäed sirelilillaks

Sirelilillade tulede aktsioonis on osalema oodatud kõik, kes soovivad avaldada toetust enneaegselt sündinud lastele ja nende peredele. Toetusvärvides valgustust võib luua ka oma kodu akendele või majale. Kampaania puhul valgustavad tuhanded ettevõtted üle maailma oma hoonete fassaadi või ümbrust sirelilillade tuledega, et toetada peresid ning juhtida tähelepanu enneaegsele sünnile.

Eestis võtab tänavu kampaaniast osa 107 asutust. See on osalejate uus rekord. Lisaks hoonete valgustamisele kutsutakse kõiki üles täna ise kandma midagi sirelilillas toonis – see võib olla midagi pisikest, kas või lint või juuksepael –, et näidata hoolivust.