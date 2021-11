Jalgpallikoondis tõmbas valiksarjale joone alla

Pärast teisipäevaõhtust kohtumist antud intervjuus nentis Eesti koondise Viljandist pärit kaitsemängija Karol Mets, et suures pildis on koondisega toimunud siiski edasiminek. «Aga kui me tahame Tšehhi-sugustele meeskondadele korralikult kandadele astuda ja mitte ainult esimese poolaja viiki mängida, vaid ka teise poolaja, ja miks ka mitte võita, siis me peame need momendid, mis meil palliga on ... peame palli enda käes kauem säilitama, et vastane tunneks, et ka tema peab kaitsma ja oma energiat kaitses kulutama,» rääkis ta.