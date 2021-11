Suvega tublisti kerkinud lumepark ootab külma

«Laste kelgunõlv on valmis,» kinnitas Mart Kaas. Praegu ootavad lumepargi tegijad eeskätt külma, et saaks viimased kopatööd ära teha, korrastada songermaaks muutunud terviseraja osa ning panna püsti tõstuki ja lumekahurid.

Suvel osteti Huntaugu mäe tarbeks uus tõstuk, kuid selle saab üles panna järgmisel suvel. Praegu on nõlvale kõrgenduseks veetud pinnas liiga pehme, et sellesse vundamenti rajada, ning tuleb ­oodata vähemalt aasta, et see vajuks ja tiheneks.