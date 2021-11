Rimmu külaselts koristas võssakasvanud Araku kooli varemeid

Kindlasti on vaid vähesed kuulnud sellest Mulgi vallas Rimmu küla lähedal asunud koolist, mille rajasid kohalikud talumehed Õisu mõisniku Friedrich von Siversi loal (von Siversitega on seotud ka Heimtali viinaköögi, ringtalli ja unikaalse tuuliku ehitamine). Paraku on suurest kahekorruselisest koolihoonest nüüdseks järel ainult võssakasvanud ahervare. Kunagise kooli asukoha reedavad vaid Rimmust Kaarli teed mööda Nigula poole suunav Araku kooli teeviit, tammeallee ning 1989. aastal vilistlaste püstitatud mälestuskivi.

Vilistlased pole kunagist kooli unustanud. Eeskätt käib see kohaliku aktiivse mittetulundusühingu Rimmu Külaselts tegevuse kohta. Viimastel aastatel on seal varemgi koristustalguid korraldatud, kuid nüüd haarati kooli vilistlase Aimur Talu initsiatiivil kaasa vabatahtlikke ka Tuhalaanest, Karksi-Nuiast, Uue-Karistest ja isegi Viljandist.

Selleks aga, et 2024. aastal vääriliselt tähistada Araku kooli 200. aastapäeva, on vaja veel palju tööd teha ning lepiti kokku, et järgmine kord võetakse see ette tuleva aasta mais.