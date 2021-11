Ekseko tahab praktikantide võtmisega toetada töötajate järelkasvu

Ekseko seakasvatuse direktor Kalev Korbun rääkis, et kui bioohutusreeglid on sajaprotsendiliselt täidetud, ei ole oht suur ning nii otsustati uksed praktikantidele avada. Oktoobri lõpus stažeeris nende juures Järvamaa kutsehariduskeskuse loomakasvatuse kutseõpetaja Kristjan Reino ning läinud nädalal käis farmis ka esimene asjast huvitatud noor.

Korbun rääkis, et see oli veisekasvatusspetsialist ja asendustalunik, kes ära minnes oli öelnud, et peab nüüd oma tulevikuplaanid põhjalikult üle vaatama, sest ka seakasvatus on väga huvitav ala.