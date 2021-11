Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Stsenaarium nägi ette, et mahutite lähedal tehti trimmeriga niitmistöid ning üks töötaja hakkas ronima üle torustiku, kuid kukkus koos trimmeriga toru peale. See murdus sulgsiibri mahutipoolsest äärikust lahti ja rebenes küljest. Mahutisse tekkis auk, kust purskus välja diislikütus. See voolas trimmeri peale ja süttis põlema. Töötaja pääses ning helistas häirekeskusesse.