Kas hoovis seisab mõni autoromu? Riik viib selle tasuta ära

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles pressiteate vahendusel, et kasutuselt kõrvaldatud sõiduki omanik peab otsustama, kas ta plaanib tulevikus masinat veel kasutada või mitte. "Juhul kui sõiduk jääbki seisma, tuleb meeles pidada, et romud on ohtlikud jäätmed ja need peaksid kindlasti jõudma jäätmekäitlusse," ütles Mölder.