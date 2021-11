Korraldajate kinnitusel on käesoleval aastal soome-ugri temaatika pälvinud Eesti avalikkuses tavapärasest suuremat tähelepanu. Aasta alguses anti Abja-Paluojale soome-ugri kultuuripealinna tiitel ning suvel võõrustas Eesti soome-ugri rahvaste maailmakongressi. Käesolev aasta on sümboolse tähendusega ka Eesti Rahva Muuseumi (ERM) soome-ugri uurimistraditsioonis, sest möödub sada aastat esimesest teadaolevast muuseumiga seotud välitööst eestlaste hõimurahva juurde.

Praeguseks on ERM-is hoiul materjalid ligikaudu kahesajalt soome-ugri rahvaste aladele korraldatud ekspeditsioonilt. Pärandtehnoloogia konverentsil tutvustatakse Eesti, Soome, Venemaa ja Ungari muuseumide soome-ugri kogusid ja nende kujunemislugu. Konverentsi eesmärk on inspireerida kuulajaid talletatut oma uurimis- ja loometöös rohkem kasutama. Päeva lõpus esitletakse käsitööteadusliku aastakirja Studia Vernacula uut numbrit "Luubi all", ERM-i aastaraamatut ja Udmurdi välitööde raamatut ning antakse kätte Anu Raua nimeline stipendium.