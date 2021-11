JÄÄHALL on tegelikult üks arulage raharaiskamine: maa sisse on paigaldatud hunnik torusid, võimsad masinad ajavad seal sees ringi külma ollust. See kõik maksab palju, eriti praeguste elektrihindade juures. Tulemuseks on õhuke siledaks lihvitud jääkiht, mille peal on tore muusika saatel ringi liuelda, hüpata, litrit ja üksteist taga ajada, mõõtu võtta, kes teisele rohkem litreid väravasse lööb ...