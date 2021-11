Kuigi värske arv on viimaste päevade näitudega võrreldes väiksem, on Viljandimaa endiselt maakonde hulgas nakatumisnäitajalt 100 000 elaniku kohta esikolmikus Põlva- ja Järvamaa järel. Viljandimaa nakatumisnäit 14 päeva jooksul on 1824. Eesti keskmine nakatumisnäitaja on 1297.