Põhjamaade suurima restoranide giidi The White Guide valikusse jõudmine ei ole Fellini omaniku sõnul eesmärk omaette, aga sinna pääsemine tähendab, et toidukoht on suutnud oma taset säilitada ja see on oluline. "Oleme olnud kõrgtasemel ja oleme suutnud ka tänavu seda kohta säilitada," rääkis Berzin. "Meile on aga oluline, et saalid oleksid inimesi täis ja meie pakutav meeldiks klientidele. Tundub, et seda oleme suutnud saavutada."