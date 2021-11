Viljandi vallas algas kaasava eelarve hääletus

Juhul, kui raha jääb üle, jagatakse see mitme idee vahel. Kaasava eelarve eesmärk on anda vallaelanikele võimalus otsustada, kuidas kasutada osa vallaeelarvest, ja avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. See on võimalus suurendada kodanikuaktiivsust ja koguda häid ideid, mida vallas ellu viia.