Harrastusteatrite lavastustes on üldjuhul ülekaalus komöödiad. Vaatajagi tahab teatris näha ennekõike meelelahutust. Seda enam rõõmustab, kui juba iseenesest väga hea näidend on lavastatud nii, et paneb vaatajaid tegelastele kaasa elama, puudutab nende hingekeeli.