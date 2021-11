2021. aasta ihaldusväärseimaks tööandjaks ehk ettevõtteks, kus eestimaalased kõige enam töötada soovivad, valiti tänavu Wise. Esikolmikusse kerkis uue tulijana LHV Panga kõrvale Bolt Technology. Ainsa Viljandimaa ettevõttena on edetabeli esikahekümnesse pääsenud Cleveron. Ettevõtte on 12. positsioonil ning mullusega võrreldes on ta langenud seitse kohta.