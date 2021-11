Üheksast üheksa: Viljandi HC jätkab võitmatus hoos

«Oli hea võitlus kahe võrdse meeskonna vahel,» võttis mängu kokku Viljandi HC peatreener Marko Koks. Ta rõõmustas, et meeskond sai kinni vastase liidri Vaidas Drevinskase ja kaitses tegid hea mängu nii väljakumängijad kui väravavaht. «Sisu on meie tiimis praegu kõva,» lausus ta.

Viljandi HC jätkab täisedu ehk 18 punktiga Balti liiga liidrina. Põlva Servitil on 14 ning Šviesal ja kaks mängu vähem pidanud Dobele ZRHK Tenaxil 11 silma. HC Kehra / Horizon Pulp &Paper on kogunud kaheksa, Raasiku/Mistra kuus ja SK Tapa neli punkti.

ARVAMUS

Kristo Voika FOTO: Elmo Riig

Kristo Voika,

Viljandi HC mängija

Laupäeval ei näidanud me HC Vilniuse vastu oma parimat mängu: arvan, et raskete mängude vähesus viimase kolme nädala jooksul avaldas meie mängule mõju. Vastane lammutas mitmel korral meie kaitset ja see muutis meid kohati ebakindlaks. Tänu meie visatud kiiretele ja lihtsatele väravatele ja et meie väravavaht oli tasemel, loeb kokkuvõttes lõpptulemus. See oli hea ja see oli kõige olulisem.

Pühapäevane mäng Vilniuse VHC Šviesa vastu oli väga-väga­ raske. Et meil polnud vastaste eelmisest mängust videot, ei teadnud, mida oodata.

Mängule läksime vastu hea meelestatusega, olime valmis neile lahingu andma.

See oli agressiivne mäng, vastaste väravavahid olid tipp­tasemel, samuti nende 6-7 mängijat ohtlikud ja valmis kasutama kõiki võimalusi.

Esimene poolaeg oli punkt-punktis-mäng. Kaotasime rünnakutel oma kiirust ega suutnud ära lahendada üks ühele olukordi, samuti olime hädas realiseerimisega.

Teisele poolajale läksime jällegi vastu väga hea suhtumisega ja võtsime teenitud võidu.

Pärast mängu meeskonnakaaslastega rääkides võib öelda, et toss oli täitsa väljas, mäng oli kiire ja agressiivne. Lõppude lõpuks olime väga rahul, mängisime kui üks meeskond ja saime soovitud tulemuse.