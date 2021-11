Laupäeval Eestis võetud koroonaproovidest osutus positiivseks 561 ning 34 uut nakatunut lisandus Viljandimaale. Maakonna nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul on 1900 ja sellega on Viljandimaa endiselt Põlva järel teisel kohal. Eesti keskmine nakatumisnäitaja on 1365.