Olerexi arendusjuht Tarmo Siimsaare ütles, et detsembriks on plaanis lammutustööd lõpetada ja plats kenasti puhtaks teha. Ehitust alustada tahaks ettevõte järgmisel aastal, aga seda saab teha, kui detailplaneering on kinnitatud.

Viljandi juhtivarhitekti Jaak Reinula sõnul pole esialgu isegi detailplaneeringu kava, mida linnavalitsuses saaks arutada. Ehituse eskiisi arutamisel esitasid ümberkaudsed elanikud hulgaliselt vastuväiteid ning paljud neist on Sakalas kinnitanud, et ei soovi tanklat oma naabriks.

Reinula selgitust mööda on raske arvata, millal võiks eskiisile tehtud parandusi ja muudatusi arvestav planeeringu kavand linnavalitsusse jõuda. Samuti ei tea, kas sellist kavandit, mis kõiki parandusettepanekuid arvestaks, on üleüldse võimalik teha.

Ümberkaudsete majade esindajad avaldasid kartust, et tankla tekitaks valgus- ja mürareostust ning vähendaks liikluse turvalisust. Elanikud tõid välja, et tankla levitaks intensiivset kollast valgust ning sinna sõitvate autode tuled paistaksid paljude majade akendesse. Samuti peljatakse, et tankla juures hakkavad aega veetma purjus inimesed ja sealt kostab müra. Kõige aluseks paistis olevat aga kohalike pettumus linna väärtustes. Küsiti, kas linnaisadele on olulisem kuues tankla kilomeetripikkusel alal või elanike heaolu, turvatunne ja linna miljööväärtus.