Viljandi haigla suudab asutuse juhi Priit Tampere sõnul jätkata ka plaanilist ravi, aga personal on tööst kurnatud. FOTO: Elmo Riig

Viljandi haiglas on ravil 18 koroonapatsienti ning kõik niisuguste patsientide tarvis loodud voodikohad on ka täis. Nende kohtade arvu oleks haigla juhi sõnul võimalik küll suurendada, kuid see tuleks juba ravikvaliteedi arvelt.