Ööl vastu laupäeva lõhuti Jaak Joala mälestussamba ümber olev kast

Kasti kallal on askeldatud varemgi. Mai lõpus kruviti üks plaat selle küljest niimoodi lahti, et kõik said taiest piiluda. Toona midagi ei lõhutud. Turvakaamera salvestis näitas, et kasti kallal tegutses neli meest. Kaks neist olid sinna tõenäoliselt läinud kindla plaaniga, kaks olid ilmselt juhuslikud möödakäijad, kes huligaane aitasid. Linnavalitsus toona juhtunule ametlikku käiku ei andnud. Linna haldusameti juht Andres Mägi põhjendas seda kahju väiksusega ning avaldas lootust, et see jääb viimaseks korraks, kui sedasi tehakse.