Kulturist Janar Gröön tuli Balti meistriks

Öeldakse ju, et kus on, sinna tuleb lisa. Oktoobri alguses võttis Viljandimaalt pärit Janar Gröön rahvusvahelise kulturismi ja fitnessi liidu Itaalias Milanos korraldatud võistluselt "Joe Weider’s Olympia Amateur 2021" oma arvestuses kolmanda koha. Läinud nädalavahetusel võitis ta Leedus Balti meistrivõistlustel kuni 180 sentimeetri pikkuste meeste kategoorias meistritiitli.

"Suur töö on tõesti tehtud. Sellel hooajal on mu elu parim vorm ja tänu sellele on tulnud ka väärt tiitlid, millega olen ülirahul," ütles Gröön.