Raamatust leiab rohkesti huvitavaid juhtumisi võtteplatsilt, teiste tegijate meenutusi seoses sarja tegemisega ning palju muudki. Kokkuhoiu mõttes on Kiiler ise samas sarjas üles astunud ansambli Vanemõde solisti osas ning kehastanud ka seeniortantsijat limonaaditehases. Sellest hoolimata või just tänu sellele leiab ta optimistlikult, et kuigi olud on kitsad, pole tarvis seda hirmu tunda, et kodumaine seriaalindus üldse välja sureb.