Meemeistrite õpetaja Valmar Lutsar julgeb kõrgele ronida

Ka Kärgenberg ei olnud Lutsari kiitmisega kitsi. «Ta on õiglane, aus, distsiplineeritud, sõnapidaja, eetiline …» loetles ta väärt jooni. «Et Soome mesilas oli tarusid väga palju, võttis nende talvekorterisse panek sügisel kaua aega. Valmar oli seal otsustaja ja me ei naasnud kunagi enne kodumaale, kui see töö valmis oli, ükskõik kui pikki tööpäevi selleks ka teha ei tulnud. Nii et Valmar on väga järjekindel ja kohusetundlik.»