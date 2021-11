Esmaspäeval algab aia- ja haljastusjäätmete teine tasuta veoring

Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viljandis, saavad ka ise aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta ära anda. Viljandi jäätmejaama aadress on Pärnu maantee 36 ning see on avatud esmast päevast reedeni kella 9–18 ja laupäeviti kella 9–15.