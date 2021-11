Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts ütles, et Viljandimaal tohtis küttida seitse karu ja see piirmäär ka täideti. Eestis kokku tabati 87 karu, nagu limiit ette nägi.

«Tähelepanuväärne on, et Viljandimaa karud olid kütitud 14. septembriks. See näitab, et karusid on meie metsades tublisti. Ka jahimeeste rajakaamerad annavad sellest tunnistust,» lausus ta.