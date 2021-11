Viljandi linnavalitsus saatis kinnistu hoonestusõiguse omanikule, osaühingule Nikollo, mille esindaja on Aleksander Laane, 11. juunil kirja, milles andis teada, et maja Tallinna tänava poolsesse külge ehitatud suur kaarjas trepp pole projektiga kooskõlas. Linnavalitsuse selgituste kohaselt on Laanel õigus hoone külge ehitada samaväärne trepp, nagu oli enne lammutamist ning nagu on ka renoveerimisprojektis märgitud.