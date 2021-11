SAATSIN 5. septembril Viljandi linna liikluskomisjonile foto Tasuja puiestee ääres murule pargitud kahest autost ja kirja, milles märkisin, et Tasuja puiesteel oleks ruumi veel kahele parkimiskohale. Palusin need tähistada ja teha vajalikud pinnasetööd. Lisasin, et kui see pole komisjoni hinnangul vajalik, tuleks Tasuja puiesteel parkimist mõistlikul viisil piirata, vähendades parkimiskohtade arvu.