Ilmselt on autospordihuvilisest lehelugeja märganud aeg-ajalt uudiseid, milles on räägitud Allik Racingu nimelise klubi liikmete edust mitmesugustel selle ala mõõduvõttudel. Kuigi autospordiga on mõned neist seotud olnud juba aastakümneid, võistlesid nad niisuguse nime all esimest aastat.