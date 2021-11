Agentuuri kinnitusel jäi Kadri Lepa näidend silma kui voolava dialoogiga joonistatud lugu Eesti perekonnast, kelle argist kokkukuuluvust varjutavad distants ja salapära. Üksteisele öeldakse palju, kuid ei öelda välja.

"Koju" on Kadri Lepa teine näidend. Esimene kandis nime "Astridi valss" ning see leidis eelmisel näidendivõistlusel äramärkimist.

""Koju" on minu näidend number kaks," lausus Lepp. "Loodan kõige rohkem, et see lugu räägib lootusest ja võimalikkusest elada ning õnnelik olla. Selles on kindlasti palju ängi ja valu, kuid samas palju nalja. See on ka ühe perekonna lugu, läbi erinevat moodi katki olemise selle perekonna lugu."

Autor kinnitas, et näidendil on juba huvilised olemas, kuid läbirääkimised on veel pooleli ja sellest rääkimiseks hetk veel pisut varane.

Aktsiaseltsi Eesti Teatri Agentuur tänavusele näidendivõistlusele saadeti 47 näidendit. Žüriisse kuulunud tõlkija Varja Arola, lavastaja Elise Metsanurk, kirjandusala juhataja Ene Paaver, autor-lavastaja Tiit Palu, näitleja Jaak Prints, dramaturg Priit Põldma ning kunstnik ja filmirežissöör Hardi Volmer otsustasid neist esile tõsta viis. Žürii andis välja esimese ja kaks teist preemiat ning kaks näidendit tõsteti esile äramärgituna.

"Kõik viis näidendit on erksad ja eripalgelised tänapäeva ühiskonna peegeldused. Kõik viis teksti pakuvad lavastajatele ja näitlejatele avarat tõlgendamisruumi," ütles dramaturg Priit Põldma. "Eesti teatripilt muutuks kindlasti põnevamaks ja mitmekesisemaks, kui need näitemängud võimalikult pea lavale jõuaksid."

Tõlkija Varja Arola, kes on viimaste kümnendite jooksul teatripilguga jälginud eesti näidendite Soomes lavale jõudmist, ütles, et tänavustele võidutöödele on ühine psühholoogiline teravus ja analüüsivõime ning inimestevaheliste pingete ja vastuolude tajumine. "Samuti ühendab neid see, et kõik tegelased on elulised ja mitmekihilised, soost hoolimata. Mind üllatas see positiivselt. Kui lavastamiseks läheb, on igal osatäitjal huvitav roll mängida, ka naistel."