Maakonna ühistranspordikeskuse nimel teate saatnud Kaupo Kase kirjutas, et liini vajadusest andsid märku Põhja-Sakala valla Võhma, Olustvere ja Tääksi piirkonnas elavate Viljandi gümnaasiumi ja kutseõppekeskuse õpilaste vanemad, kelle mure oli, et bussid jõuavad hommikuti linna liiga vara. Põhja-Sakala vald oli koos ühistranspordikeskusega leidnud, et liini loomiseks on kõige kiirem võimalus see, kui vald korraldab õppeaastaks avaliku liiniveo teenuse hanke. "Kui liin on mõnda aega käigus olnud, saab analüüsida, kas tegemist on ainult õpilasveo tunnustega liiniga," lisas Kase. Kui selgub, et bussi kasutab hulk töölesõitjaid, on võimalik esitada transpordiametile taotlus liini riigieelarvest doteerimiseks.